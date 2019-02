EsslingenAusflüge ins Museum hat Dominik Schätzle schon als Kind geliebt. „Meine Eltern mussten mich nie zwingen, mitzukommen. Ich fand es immer sehr faszinierend, was man da so alles entdecken kann“, sagt er. Als Volontär der Städtischen Museen Esslingen hat er nun eine seiner Lieblingsbeschäftigungen zum Beruf gemacht. Völliges Neuland betritt der 32-Jährige, der in Breisach am Rhein geboren wurde, im Gelben Haus aber nicht. Nach dem Abitur hat er zunächst in Heidelberg Geschichte und Kunstgeschichte studiert und nach dem Bachelor-Abschluss in Freiburg den Master in Geschichte draufgesetzt. „Der Vorteil der heutigen Uni-Abschlüsse ist, dass man im