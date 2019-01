EsslingenSchon Friedrich Schiller wusste: Die Rivalität zwischen Elizabeth I. von England und Schottlands Maria Stuart gehört zu den dramatischsten und spannendsten Beziehungen, die die europäische Geschichte zu bieten hat. Immer wieder waren die Königinnen Protagonistinnen in Literatur und Film. Mal lagen Fokus und Sympathie dabei auf der einen, wie in Shekhar Kapurs Historienfilm „Elizabeth“ mit Cate Blanchett. Mal lagen sie aber auch auf der anderen, wie in Schillers großem „Maria Stuart“-Drama oder zuletzt in der Netflix-Teenie-Historienserie „Reign“ über die junge Schottenkönigin am französischen Hof. Jetzt kommt ein neuer Film über die beiden