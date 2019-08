EsslingenWer in Esslingen auf der Hirschlandstraße mit dem Auto unterwegs ist, braucht an seinem Fahrzeug gute Stoßdämpfer. Schon seit geraumer Zeit gleicht diese wichtige Verbindung zwischen dem Hirschlandkopf und der Schorndorfer Straße in Oberesslingen einer Buckelpiste, die Fahrer, Fahrzeug und Anwohner gleichermaßen strapaziert. Vom kommenden Montag an wird nun ein erster Fahrbahnabschnitt der Hirschlandstraße im Kreuzungsbereich zwischen Georg-Deuschle-Straße und Urbanstraße erneuert. Das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Verkehrsführung.

„Noch eine Baustelle in der Stadt“, mögen manche Bürgerinnen und Bürger aufstöhnen. Doch