Hinweise zur Räum- und Streupflicht

Im Winter sind Anlieger gefordert - Satzung legt Pflichten fest

Blätter auf den Gehwegen und bald auch Schnee und Eis. Da tritt dann wieder die beliebte Räum- und Streupflicht in Kraft, worauf die Stadt Esslingen nun hinweist. In der entsprechenden Satzung steht genau, was die Anwohner zu tun haben.