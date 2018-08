EsslingenVor und hinter den Kulissen, bei Auf- und Abbau, am Einlass, als Ordner, am Info-Stand, an der Cinebar und in der Technik – rund 150 ehrenamtliche Helfer sorgen auch in diesem Jahr wieder dafür, dass das Kino auf der Burg des Kommunalen Kinos (Koki) für die vielen Gäste aus nah und fern zu einem Erlebnis wird. „Wir haben wieder eine gute Mischung aus neuen Leuten und sehr erfahrenen Helfern, die das schon viele Jahre machen. Alle sind sehr engagiert, arbeiten Hand in Hand und denken mit“, ist Koki-Geschäftsführerin Sibylle Tejkl begeistert von den Ehrenamtlichen, ohne die das Open-Air-Spektakel auf der Esslinger Burg nicht zu stemmen wäre.