Esslingen Die Hindenburgstraße ist eine der längsten Straßen in Esslingen. Doch sie trägt einen Namen, der durchaus umstritten ist. Denn der Namensgeber Paul von Hindenburg ist eine historisch problematische Person, darüber ist man sich einig im Gemeinderat. Aber muss man deshalb die nach ihm benannte Straße in Esslingen umbenennen? An dieser Frage scheiden sich die Geister. In der jüngsten Sitzung hat sich das Gremium mit neun Gegenstimmen mehrheitlich dazu entschieden, den Namen beizubehalten – gegen den erklärten Willen von Grünen und Linken.

Man will es nun halten wie die Stadt Ravensburg. Dort hat man bereits vor einigen Jahren beschlossen,