Esslingen Bei der Karstadt-Spendenaktion „Mama ist die Beste“ sind in Esslingen vergangenes Jahr mehr als 6000 Euro zusammengekommen. Den Betrag spendet das Kaufhaus jetzt an das Müttergenesungswerk des Kreisdiakonieverbands Esslingen. Mit dem Geld werden Gruppenangebote zur Kurnachsorge und Taschengelder für bedürftige Mütter in Kur finanziert. „Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und werden auch im kommenden Jahr eng mit dem Müttergenesungswerk zusammenarbeiten“, sagt Gabriele Post, Geschäftsführerin der Karstadt-Filiale in Esslingen.

Der Betrag stammt aus Spenden von Karstadt und von Kunden: Das Kaufhaus steuerte einen Cent für jeden