EsslingenBei der Karstadt-Spendenaktion „Mama ist die Beste“ sind im Jahr 2017 in Esslingen 6099,77 Euro zusammengekommen. Diese Summe kommt dem Müttergenesungswerk beziehungsweise der Kurberatung des Kreisdiakonieverbands im Landkreis Esslingen zu Gute. Mit den Spenden finanziert der Verband Angebote zur Kurnachsorge und Taschengelder für bedürftige Mütter in Kur. Auch in diesem Jahr kooperiert Karstadt Esslingen mit der Organisation, die sich für Mütter einsetzt.

„Im zweiten ‚Mama ist die Beste‘-Jahr konnten wir mit Hilfe unserer Kunden und dem tollen Einsatz des gesamten Teams wieder eine beachtliche Spende für das