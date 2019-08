EsslingenLeben sei mehr als nur ein Dach über dem Kopf, betont der Vorstand der Esslinger Baugenossenschaft, Christian Brokate. Um in Not geratenen Menschen, insbesondere Mietern, unbürokratisch im Einzelfall zu helfen und ein selbstbestimmtes Leben so lange wie möglich in der angestammten Wohnung und dem vertrauten Umfeld zu ermöglichen, wurde anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Baugenossenschaft eine gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen. So konnte in den vergangenen vier Jahren unter anderem einer Familie, die ihr ganzes Hab und Gut bei einem Wohnungsbrand verloren hatte, geholfen werden. Außerdem hat die Stiftung weitere Seniorinnen und