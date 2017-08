Zwei Wochen lang steppt derzeit in der Esslinger Kinderspielstadt Karamempel wieder der Bär. Damit die rund 160 Kinder und 60 Betreuer am Stadtstrand im Westend auch genug Kraft und Energie zum Spielen, Basteln, Toben und Schaffen haben, steht Markus Benz, Geschäftsführer des Stadtjugendrings (SJR), höchstpersönlich in der Zeltküche am Herd: Mit täglich 220 Mittag- und 60 Abendessen samt obligatorischem Nachtisch will der begeisterte Hobbykoch, der sich das Kochen selbst beigebracht hat, an den zehn Karamempel-Werktagen das Team und die kleinen Gäste satt kriegen.

