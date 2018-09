Kreis Esslingen (dan) - Heute startet die dritte Auflage des Weihnachtsgewinnspiels der Eßlinger Zeitung in Kooperation mit der City Initiative Esslingen. Dabei sind Preise im Gesamtwert von 40 000 Euro zu gewinnen. Insgesamt 246 Gutscheine werden verlost, hinzu kommen zehn Sachpreise und der Hauptgewinn - ein Toyota IQ.

In allen am Weihnachtsgewinnspiel beteiligten Geschäften sind von heute an Teilnahmekarten und Gewinnpunkte erhältlich, die von den Händlern unabhängig vom Kauf vergeben werden. Jeweils fünf Punkte auf einer Karte berechtigen zum Platz im großen Verlosungstopf. Die Losboxen stehen im Einkaufszentrum „Das ES“ und