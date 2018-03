Anzeige

EsslingenDas Bedürfnis der Leserinnen und Leser nach aktuellen lokalen und regionalen Informationen wächst. Das bestätigen zahlreiche Umfragen. Dieser Entwicklung trägt jetzt auch die Eßlinger Zeitung Rechnung. Künftig können die Leserinnen und Leser der EZ schon heute erfahren, was am darauffolgenden Tag in der Zeitung steht. Mit der neuen lokalen Vorabendausgabe, die bereits um 19 Uhr als digitales E-Paper und als App zur Verfügung steht, dreht sich jetzt in Esslingen und Region die Nachrichtendrehscheibe noch schneller.

Die Titelseite der digitalen Vorabendausgabe steigt sofort ins Lokale ein. Die 19-Uhr-Ausgabe enthält die lokalen Seiten der Eßlinger Zeitung aus Stadt und Kreis, das Wichtigste aus dem Lokalsport und die Serviceseiten, die die Veranstaltungen des nächsten Tages ankündigen. Auch Anzeigenseiten gehören zum Angebot der Abendausgabe. Wer die digitale Ausgabe im Abo bezieht, bekommt dann am darauffolgenden Tag um 5 Uhr die gesamte Ausgabe der EZ mit dem überregionalen Teil automatisch auf sein Endgerät aufgespielt.

Neuerungen beim E-Paper

Auch technisch wurde das neue E-Paper der EZ weiter entwickelt. So ist die digitale Zeitung jetzt auf dem PC, dem Laptop oder dem Tablet noch leichter zu lesen. Für deutlich mehr Lesekomfort sorgt die Einzelartikel-Ansicht, deren Schriftgröße individuell anpassbar ist. Die neue App hält 28 Ausgaben vor, so dass die Leserinnen und Leser auch bei einer längeren Abwesenheit etwa einen Monat zurückblättern können.

Wichtige Artikel können auf einem individuellen Merkzettel abgelegt werden und sind so rasch wieder auffindbar. Wer in den verfügbaren Ausgaben nach einem Thema suchen will, gelangt mit einer Stichwortsuche zum Ziel.

Das E-Paper und die EZ App 14 Tage kostenlos testen

Zum Kennenlernen des neuen Angebotes, gibt es ein kostenloses Probeabo der digitalen Ausgabe der Eßlinger Zeitung unter www.esslinger-zeitung.de/probeabo-digital. Das Probeabo endet automatisch,

Alle Fragen der Leser beantwortet der Leserservice der EZ telefonisch: 0711-9310 242 oder via E-Mail abo(at)ez-online.de

Was für bestehende Digitalabos wichtig ist

Nutzer von Apple-Geräten:

- Rufen Sie den App-Store auf.

- Öffnen Sie den Reiter „Updates“ am unteren Bildschirmrand.

- Suchen Sie die ePaper App der Eßlinger Zeitung unter den verfügbaren Updates.

- Klicken Sie auf „Update“.



Nutzer von Android-Geräten:

- Rufen Sie den Play-Store auf.

- Öffnen Sie das Menü links oben und klicken Sie auf „Meine Apps und Spiele“.

- Suchen Sie unter dem Punkt „Aktualisierungen“ die ePaper App der Eßlinger Zeitung .

- Klicken Sie auf „Aktualisieren“.

DIE VORTEILE DER NEUEN E-PAPER-APP AUF EINEN BLICK

Täglich die komplette Ausgabe der Eßlinger Zeitung inklusive Lokalteile und Beilagen

Artikel und Seiten per Mail versenden

Stufenlos Zoomen in der originalgetreuen Zeitungsansicht

Individuelle Schriftgrößenanpassung in der Artikel-Ansicht

28-tägiges Ausgabenarchiv (heruntergeladene Ausgaben bleiben auf dem Gerät gespeichert und können später ohne Internetverbindung abgerufen werden oder bei Bedarf wieder vom Gerät gelöscht werden)

Artikelausschnitte oder Seiten auf dem Merkzettel ablegen

Automatische Aktualisierung der Ausgabe, sobald eine neue Ausgabe zur Verfügung steht

Stichwortsuche in der kompletten Ausgabe

Drucken von Artikeln via AirPrint

Aktuelle Prospekte und Beilagen

