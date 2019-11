EsslingenWenn ein hochkarätiges Literaturfestival wie die LesART zum 25. Mal über die Bühne geht, darf es schon etwas Besonderes sein. Und so erwies zur offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend mit Nobelpreisträgerin Herta Müller eine der renommiertesten Autorinnen unserer Zeit den Esslinger Literaturtagen die Ehre. Ehe Herta Müller aus ihrem Collagenband „Im Heimweh ist ein blauer Saal“ las, blickten OB Jürgen Zieger und Gerd Schneider, der Chefre­dakteur der Eßlinger Zeitung, zurück auf eine Erfolgsgeschichte und voraus auf ein Festival, das viele Highlights verspricht. Stadtbücherei und EZ präsentieren bis 30. November 33 Autorinnen und Autoren in 27