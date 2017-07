Esslingen (red) - Petra Herrmann ist die neue Regionalleiterin Esslingen bei Dienste für Menschen (DfM). Damit trägt sie Verantwortung für das Geriatrische Zentrum Esslingen-Kennenburg mit Diakoniestation, für das Quartier am Hainbach und das Pflegestift sowie für das Seniorenzentrum Ehmann in Köngen. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen und betreuen in Kennenburg und Köngen ebenso viele hilfsbedürftige Menschen. Petra Herrmann gilt als ausgewiesene Pflegeexpertin mit mehr als 30 Berufsjahren. „Neuerungen und Veränderungen sind selbstverständlich“, sagt Petra Herrmann mit Blick auf die Generalsanierung im Geriatrischen