EsslingenSchulleiterin Margarete Teuscher weiß: „Die Extras machen es aus!“ Seit 25 Jahren sorgt der Förderverein der Herderschule in Oberesslingen für all diese Bonbons, die ein Schulleben bunter und schmackhafter machen. Seien es Fußballeibchen oder Trommeln, Garten- und Spielgeräte oder Bücher. Aber auch Klassenfahrten und ein neuer Anstrich in der Streitschlichterecke wurden und werden vom Förderverein unterstützt. Am Freitag will die Schulgemeinschaft im Rahmen der Schulversammlung vor den Herbstferien den mittlerweile knapp 100 Mitgliedern ihres Fördervereins Dankeschön sagen. Claus Kotzur, ehemaliger Herderschüler, später dann Elternbeirat,