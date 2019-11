EsslingenDer Herbstmarkt an der Waldorfschule Esslingen gehört zu den vorweihnachtlichen Highlights in der Stadt. Am Samstag verwandelte sich wieder das ganze Schulgelände in ein herbstlich dekoriertes Wunderland. Kreatives Kunsthandwerk, frisch gebackenes Holzofenbrot oder Flammkuchen, fantasievolle Bastelangebote wie das Filzen oder eine Kranzbindestube, ein Bücherflohmarkt und vieles mehr lockten auch diesmal zahlreiche Besucherinnen und Besucher. „Die komplette Elternschaft organisiert den Herbstmarkt in Eigenregie“, betont Sonja Haffa, die im Herbstmarktkreis für Öffentlichkeitsarbeit und Organisation zuständig ist. „Anders wäre das Ganze nicht zu