EsslingenSommer, Sonne und eine Location mit exklusivem Burgblick - das Stallwächterfest der Esslinger CDU bot ideale Voraussetzungen für eine gelungene Party. Seit 29 Jahren lädt der Stadtverband in den Sommerferien die Daheimgebliebenen zum Feiern ein. Neben dem Beisammensein in netter Runde im Hof der Weingärtnergenossenschaft in der Webergasse bot das Fest Gelegenheit, mit einer klaren politischen Position Präsenz zu zeigen. Dass Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ihre Teilnahme zugesagt hatte, mag manche der zahlreichen Gäste zum Kommen bewogen haben. Darunter das Urgestein Rupert Hartmann, der 64 von seinen 88 Lebensjahren mit der CDU