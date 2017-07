Helm ab zum Gebet

ESSLINGEN: Achter Motorrad-Gottesdienst am Sonntag auf dem Steinriegelplatz

(red) - Der alljährliche Motorrad-Gottesdienst auf dem Steinriegelplatz in Esslingen-Berkheim hat Tradition in der evangelischen Kirchengemeinde. Am 16. Juli sind wieder Motorradfahrer aber auch Menschen ohne Zweiräder eingeladen, die Freude an dieser Art des Gottesdienstes im Grünen haben.