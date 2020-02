EsslingenDer Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Das erlebt Helin Cengiz zurzeit Tag für Tag. Statt wie einige Klassenkameraden nach dem Abi zu einer Work-and-Travel-Tour zu starten oder gleich an die Uni zu gehen, hat sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Esslinger Klinikum entschieden – und ist auf der Onkologie gelandet. „Das ist schon hart, denn dort betreue ich viele schwerst kranke Patientinnen und Patienten“, sagt die 19-Jährige. „Aber ich bereue diesen Entschluss keine Minute. Denn diese Arbeit bringt mir echt was fürs Leben.“ So könne sie nun ihre eigene Gesundheit erst richtig schätzen. „Wenn man auf der Onkologie arbeitet, wird