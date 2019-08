Heiße Zeiten im Juli 2019

Der vergangene Monat war zu warm, zu nass und sehr sonnig

Deutlich zu warm, durchschnittlich nass und sehr sonnig – so lautet das Urteil der Meteorologen für das Wetter im vergangenen Juli in unserer Region. Doch es gab in der Vergangenheit auch schon extremere Werte.