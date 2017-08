Wer dieser Tage durch die Innenstadt schlendert, dem leuchten in vielen Geschäften deutlich mehr grelle Schilder entgegen, als das für gewöhnlich der Fall ist. Große Schriftzüge sollen die Kunden in die Schuh- und Bekleidungsgeschäfte locken. Während manche Ladenbesitzer noch mit dem Begriff Sommerschlussverkauf auf die hohen Preisnachlässen aufmerksam machen, werden die Kunden in anderen Geschäften mit dicken Prozenten oder Sale-Schildern zum Kauf der Sommerware gelockt. Vor allem bei Bademoden und Schuhen kann man derzeit so manches Schnäppchen machen.

Anzeige /* */ var w =