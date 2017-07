Als hätten die Musiker aus Liebersbronn einen direkten Draht zur Wettersteuerung, kam der Sommer zum Festauftakt am Freitag mit hohen Temperaturen zurück. Entsprechend heiß ging es auch im Festzelt an der Römerstraße her. Der Grund dafür war neben der sommerlichen Hitze der Auftritt der Band „The Bang Bags“, die schon seit Jahren beim Sommerfest des MVL einheizen. Mit bekanntem Rock’n’Roll aus den 50er- und 60er-Jahren brachten sie auch am Freitag Stimmung in das volle Zelt.

