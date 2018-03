Wer Jazz in Esslingen genießen möchte, hat die Qual der Wahl: Ob Jazzfestival, Dieselstraße oder die sommerlichen Konzerte am Dulkhäusle - sie alle bieten Musik auf hohem Niveau. Die traditionsreichste Adresse ist der Jazzkeller in der Webergasse. Dort wird seit den 50er-Jahren gejazzt, dort war schon so mancher Weltstar zu Gast und dort präsentiert die Veranstaltergemeinschaft Jazzkeller in schöner Regelmäßigkeit ein hochkarätiges Programm. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Frühjahrssaison, die bis Ende Mai sechs Konzerte verspricht. Und weil die Plätze im Jazzkeller stets knapp sind,