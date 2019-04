EsslingenWer gerne Musik genießen und seine Liebe zu heißen Rhythmen mit anderen teilen möchte, ist am Samstag, 6. April, in der Esslinger Innenstadt an der richtigen Adresse. In vielen Lokalen, Cafés und Clubs geht es an diesem Abend rund – Bands und DJs unterschiedlichster Couleur machen die City zu einer Partymeile und lassen es zu später Stunde krachen. Möglich macht es die Kult-Kneipennacht, die bereits zum zehnten Mal in Esslingen stattfindet. Und wie immer werden zahlreiche Nachtschwärmer den ganzen Abend lang von Lokal zu Lokal ziehen und überall dort verweilen, wo sie sich musikalisch zuhause fühlen. Wer in der Kult-Kneipennacht unterwegs ist,