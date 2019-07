EsslingenVier Tage lang dreht sich auf dem Sportgelände in Zell alles um das runde Leder, und viele freuen sich, dass der EZ-Fußballpokal sein Comeback feiert. „Es hat was gefehlt“, findet Steffen Zahner mit Blick auf die vergangenen drei Jahre, in denen die Traditionsveranstaltung Pause machte. Der Kapitän des TSV Denkendorf spricht damit vielen aus dem Herzen. Das mag überraschen, denn das Angebot für Fußball-Fans war nie besser als heute. Wer durchs Fernsehprogramm zappt, kann heute rund um die Uhr auf irgendeinem Sender mehr oder minder ansehnliche Fußballspiele verfolgen – notfalls aus der Konserve. Was man zu sehen bekommt, muss nicht immer