EsslingenAlmuth Zipf und Bernd Ziegler sind überwältigt. Sie begrüßen die Gäste am Eingang zum Saal in der evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) in Hegensberg und strahlen über das ganze Gesicht. „Das übertrifft alle Erwartungen“, sagt Zipf begeistert. Die EMK-Pastorin hat jüngst zusammen mit Ziegler, dem Vorsitzenden des Bürgerausschusses, und vier weiteren Mitstreitern zu einem Infotreffen über die Einrichtung eines ehrenamtlich geführten Dorfladens eingeladen. Rund 70 Interessierte sind in die kleine Kirche gekommen – viel mehr als erwartet. Die Initiatoren haben offenbar ins Schwarze getroffen.

Es herrscht heitere Aufbruchstimmung. Kein Wunder: Seit Jahren bemüht man sich in Hegensberg-Liebersbronn um einen Lebensmittelladen – bislang vergeblich. Nun hoffen viele auf den Dorfladen als Lösung des Problems. Die meisten hier sprechen von einer „tollen Idee“ und von einem „mutigen Schritt“ der Initiatoren. Denn, so erzählen viele: Wenn einem nur eine Kleinigkeit fehle, etwa ein Ei zum Backen, gebe es kaum eine Möglichkeit, dieses kurz zu besorgen. Darüber hinaus sei ein Lebensmittelladen vor Ort gerade für ältere und nicht so mobile Menschen wichtig. Zahlreiche Besucher erklären sich deshalb spontan bereit, ehrenamtlich in einem solchen Laden mitzuhelfen.

Vorbild ist das Dorflädle in Aichwald-Krummhardt. Hier hat man 2006 einen Verein gegründet, der den Laden ehrenamtlich führt – nach eigenen Angaben mit vollem Erfolg. Um sich ein Bild davon machen zu können, wie man so etwas angeht, haben die Initiatoren um Almuth Zipf mit Dennis und Gudrun Münch zwei Vertreter aus dem Vorstand des Krummhardter Dorflädle-Vereins eingeladen. Die beiden erzählen bereitwillig von den Anfängen ihres Projekts. Dabei wird trotz all der Begeisterung, die die zwei immer noch für ihren Laden aufbringen, schnell klar: Es kommt noch viel Arbeit auf die Hegensberger zu, wenn sie wirklich ein ähnliches Projekt auf die Beine stellen wollen.

Denn zum einen ist viel zu erledigen, bevor so etwas gestartet werden kann: Es muss ein Verein oder eine andere Organisationsform gegründet werden, Genehmigungen müssen eingeholt, geeignete Räume gefunden, genügend Engagierte aktiviert und ein Konzept erarbeitet werden. Zum anderen muss sich das Angebot bewähren und die Leute müssen bei der Stange bleiben: „Die Leistung ist schon, das kontinuierlich zu betreiben“, betont Dennis Münch. Das bedeute durchaus Arbeit. „Die Leute melden sich nicht von sich aus, um mitzuarbeiten, man muss sie ansprechen“, betont er. Dann allerdings seien die meisten schnell bereit, sich einzubringen. Inzwischen habe man in Krummhardt eine so tolle Gemeinschaft, dass es richtig Spaß mache, sich im Laden zu engagieren, zumal sich vieles jetzt eingespielt habe. „Aber das musste erst wachsen“, betont Gudrun Münch.

Die Gruppe um Almuth Zipf und Bernd Ziegler hat sich bereits Gedanken gemacht, wie ein „Bergladen“ in Hegensberg aussehen könnte. Ihrer Meinung nach sollte ein solcher nicht nur eine wohnortnahe Versorgung für Menschen sein, die nicht mehr so mobil sind, sondern auch das Gemeinwohl stärken und ein Treffpunkt für die Bewohner des Stadtteils sein. Man stelle sich ein Sortiment mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs vor, wolle aber keine Konkurrenz zu den örtlichen Bäckern und den Wochenmärkten etablieren, betont Zipf. Es wäre möglich, den Laden im Erdgeschoss der evangelisch-methodistischen Kirche einzurichten: „Wir wissen, dass das nicht ideal ist, weil das kein zentraler Ort ist, aber es gibt hier Toiletten, Parkplätze und eine Küche“, gibt sie zu bedenken. Zudem habe die Kirche bereits zugesagt, keine Miete dafür zu fordern. „Aber wir sind auch offen für jeden anderen Ort“, betont sie.

Das dürften einige Besucher gern hören. Denn der ein oder andere äußert durchaus Kritik an dem Standort. Dieser sei nicht zentral und liege zudem am Berg, heißt es. Er sei also für Menschen, die schlecht zu Fuß seien, schwer erreichbar. Darüber hinaus ist manchen nicht wohl dabei, wenn das Dorflädle in dem Kirchengebäude unterkommt. Sie befürchten, dass hier Gemeindearbeit mit Ladenbelangen vermischt werden könnte. Alternativvorschläge gibt es jedoch auch nicht: Weder die ehemalige Schlecker-Filiale noch die Räume des Friseurs Schöpfer sind zu bekommen und für Birgit’s Lädle, deren Betreiber im Mai des kommenden Jahres in Ruhestand gehen wollen, müsse man eine zu hohe Miete zahlen.

Auch darüber hinaus gibt es einige kritische Einwände. Insbesondere die Produktpalette treibt die Gäste um. So wird etwa gefragt, wie man sicherstellen könne, dass man den Bedarf treffe, ob man nicht auf Bio- und Fairtrade-Produkte setzen könne und ob man mit Mehl und Hefe nicht dem Bäcker im Ort Konkurrenz mache, der diese Dinge auch anbiete. All diese Fragen müsse man gemeinsam klären, betonen Zipf und Ziegler. Sie wollen jetzt nicht lange fackeln, sondern die Euphorie nutzen, um Nägel mit Köpfen zu machen. Deshalb laden sie am 17. Juli zu einem weiteren Treffen ein, bei dem man sich möglichst auf eine Organisationsform einigen und diese auch gleich gründen will. An Interessenten dürfte es nicht mangeln: Bei einer schriftlichen Umfrage unter den Besuchern des Infotreffens erklärten sich rund 40 Leute dazu bereit, sich ehrenamtlich bei dem neuen Laden zu engagieren. Eine sehr erfreuliche Zahl, findet Zipf.

Krummhardter Dorflädle

Struktur: Das Dorflädle im Aichwalder Ortsteil Krummhardt wurde 2006 gegründet. Es wird von einem Verein betrieben, bei dem inzwischen 130 Haushalte Mitglied sind. Der Laden finanziert sich nicht über den Verkauf der Lebensmittel, sondern über die Mitgliedsbeiträge. Diese lagen zunächst bei fünf Euro im Monat, sind inzwischen aber auf vier Euro gesunken. Damit könne man alle Ausgaben bestreiten und habe zudem bereits gute Rücklagen gebildet, sagt Dennis Münch vom Vorstand. Das Dorflädle hat unter der Woche morgens und abends je zwei Stunden geöffnet, außerdem zwei Stunden am Samstagmorgen. Verkauft wird nur an Vereinsmitglieder.

Angebot: Die größten Standbeine im Sortiment sind laut Dennis Münch die Backwaren, die man einem Bäcker aus der Nähe abkaufe, Eier von einem benachbarten Hof sowie im Sommer Eis. Darüber hinaus gibt es auf den 23 Quadratmetern Verkaufsfläche Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die vielfach beim Discounter eingekauft und fast zum Einkaufspreis weiterverkauft werden. Neben dem Lebensmittelverkauf haben sich laut Münch aber auch zahlreiche Veranstaltungen bewährt, etwa Konzerte, Vorträge oder themenbezogene kulinarische Events. „Die Lebensmittelversorgung ist die Kernaufgabe, aber ohne eine gute Gemeinschaft geht es nicht“, so Münch.