Esslingen (cid) - Vor dem Hintergrund der angelaufenen Beratungen über den Esslinger Doppelhaushalt 2018/19 fordert der Verein Haus und Grund Esslingen in einem Schreiben an alle Fraktionen des Esslinger Gemeinderats, auf eine weitere Grundsteuererhöhung zu verzichten und eine bereits vollzogene Erhöhung zurückzunehmen. Tatsächlich ist die Grundsteuer in Esslingen für dieses Jahr um 25 Punkte erhöht worden, womit rund eine Million Euro Mehreinnahmen für die Stadt verbunden sind. Ob eine zweite Stufe mit einem Anstieg um weitere 25 Punkte realisiert wird, ist noch nicht entschieden. Die Grundsteuererhöhung ist Bestandteil eines