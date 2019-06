EsslingenMettingen ist ein Stadtteil mit vielen Gesichtern. Mehr als 5000 Menschen leben dort zusammen – manche sind seit Generationen verwurzelt, viele sind erst später dorthin gezogen, manche sind von weit her ins Neckartal gekommen. Deshalb gehört es zu den großen Herausforderungen, dort ein gedeihliches Zusammenleben zu fördern. Viel wird vor Ort getan, um das Miteinander zu stärken – zum Beispiel durch die engagierte Arbeit des örtlichen Familienzentrums, das die Stadt 2016 in den Räumen des Mettinger Schulhauses eröffnet hat. Seither fungiert das Zentrum als Begegnungsort und Kontaktstelle für alle Familien in den Stadtteilen Mettingen, Brühl und