EsslingenWer in den Annalen der deutschen Rockmusik blättert, wird seinem Namen immer wieder begegnen: Seit den 70er-Jahren ist Hellmut Hattler eine feste Größe in der Szene, vielen Bands hat der versierte Bassist bereits seinen Stempel aufgedrückt: Er schuf mit Kraan eine der erfolgreichsten deutschen Jazzrock-Bands, spielte eine Zeit lang unter dem Pseudonym Karla Maria von Sinnen bei Guru Guru, sein Name ist untrennbar mit Tab Two und Siyou ‚n’ Hell verbunden. Und was vielleicht das Wichtigste ist, was man über den gebürtigen Ulmer sagen kann: Er ist musikalisch niemals stehengeblieben, hat sich ständig weiterentwickelt und manchmal auch neu erfunden,