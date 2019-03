EsslingenAuf der Bühne sind sie für die harten Klänge zuständig, doch sie beweisen alle Jahre wieder auch ein großes Herz: Klaus Wagner und Edgar Blum lassen an diesem Samstag im Esslinger Jugend- und Kulturzentrum Komma das 14. „Rock for one World“-Festival (ROW) steigen. Und sie knüpfen damit an eine Tradition an, die ihr Freund Ralf Schulz 2005 begründet hatte. Seither rocken jedes Frühjahr Bands aus der Metal- und Hardrock-Szene für den guten Zweck – die Einnahmen gehen an soziale Einrichtungen und Initiativen wie die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Ein Blick aufs aktuelle Programm lässt ahnen, dass auch diesmal ein hübsches Sümmchen