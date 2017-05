Musikalisch sind sie auf die harten Nummern abonniert - dass sie auch ein großes Herz haben, beweisen die Macher des Rock-for-one-World-Festivals immer wieder. Und das bereits seit zwölf Jahren. Während einer Thailand-Reise hatte der Esslinger Ralf Schulz 2004 den Tsunami in Südostasien überlebt. Und weil ihn die Flutkatastrophe und ihre verheerenden Folgen nicht mehr losließen, dachte er nach seiner Rückkehr darüber nach, wie er den Menschen in Thailand in ihrer Not helfen konnte. Weil er als ehemaliger Schlagzeuger der Heavy-Metal-Bands Tyran’ Pace und Sinner gute Kontakte zu Musikern und Bands der Szene