Esslingen „Die Wohnungsnot, die zurzeit auch in Eßlingen allgemein vorhanden ist, hat die meisten Hausbesitzer veranlaßt, eine wesentliche Steigerung der Mieten vorzunehmen.“ Diese Feststellung stammt nicht, wie man vermuten könnte, aus dem Jahr 2018. Stattdessen erschien sie am 19. April 1918 in der Eßlinger Zeitung im Rahmen eines Aufrufs an die Mieter, sich zu einem Verein zusammenzuschließen. Seitdem hat der Mieterbund Esslingen-Göppingen nichts von seiner Aktualität verloren.

Um 1900 wurden in Deutschland die ersten Mietervereine gegründet, erzählt der Vorsitzende des Mieterbunds, Udo Casper. 1918 folgten auch die Esslinger dem Beispiel. Die