EsslingenWenn der Bürgermeister sich in der Amtsstube über seinen Schreibtisch beugt und der Amtsbote Hannes das Hinterteil der Hose bügelt, sodass es qualmt, gibt es kein Halten mehr. „Des gibt’s bloß bei uns“ heißt nämlich das neue Programm des Duos aus der Komödie-Scheuer Mäulesmühle.

Und es brauchte angesichts urkomischer Szenen wahrlich nicht viel, um das Publikum am Montagabend im fast auf den letzten Platz besetzten Neckar Forum zu Lachsalven hinzureißen. Es genügte eine prähistorisch erscheinende Amtsstube im Rathaus irgendwo in einer Kleinstadt im Schwabenland mit einem Schreibtisch, auf dem noch ein Schnurtelefon steht und in dem sich in