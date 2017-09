Anzeige

Oberesslingen (red) -Am Montag ist in der Zeit von 17.10 bis 18.50 Uhr ein Citroen Saxo auf einem Firmenparkplatz in der Otto-Bayer-Straße aufgebrochen worden. In der Ablage der Fahrertür fand der Täter einen Geldbeutel und ein goldenes Smartphone Samsung S7. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 1000 Euro.