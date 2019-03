EsslingenInes Bidinger ist eine starke Frau. Dabei hat die heute 38-Jährige, die mit Down Syndrom lebt, viele Hindernisse zu überwinden. Seit fast zehn Jahren lebt sie überwiegend selbstständig in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft der Lebenshilfe Esslingen, seit 20 Jahren arbeitet sie in den Werkstätten Esslingen-Kirchheim (WEK). Im Alltag braucht sie nur wenig Unterstützung. Im Gegenteil: „Anderen zu helfen, ist mir sehr wichtig“, sagt die herzliche Frau. Deshalb engagiert sie sich auch im Inklusionsbeirat der Stadt Esslingen und im Werkstattrat der WEK

Ihre Familie hat Ines Bidinger immer unterstützt. Die Mutter, selbst Lehrerin, nahm