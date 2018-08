Anzeige

Kein Sommer ohne Problemtier. Bruno, der Bär, streifte 2006 durch Bayern. Sammy, Kaiman und „Bestie vom Baggersee“, machte 2004 die Dormagener völlig wirr. Eugen schließlich, Geierschildkröte und Ungeheuer von Dornach, sorgte 2002 für ein Badeverbot in Bayern.Und dieses Jahr Yvonne. Die Kuh ist im Oberbayerischen ausgerissen, verbringt ihre Tage und Nächte im Wald und will sich partout nicht einfangen lassen. Nicht einmal von ihrer Schwester Waltraud und ihrem Kälbchen Waldi lässt sie sich anlocken. So eine Rabenmutter!Halte durch, Yvonne! Denn was sollen wir Zeitungen in diesen Sommerlochzeiten schreiben, in denen wenig passiert und das, was sich ereignet, ein wenig aufgewärmt wirkt. Dann doch wenigstens eine Problemkuh, die immer wieder den Häschern durch die Maschen geht. Wahrscheinlich sind schon erfahrene Cowboys aus dem Mittleren Westen der USA angefordert, um die aushäusige Kuh zu stellen. Wahrscheinlich überlegt der bayerische Ministerpräsident, wie er Yvonne für eine sommerliche Politoffensive nutzen kann. Ziemlich sicher erscheinen demnächst Grafiken, die den Weg von Yvonne durch die Wälder und Auen Oberbayerns dokumentieren. Dramatisch der Wettlauf zwischen Tierrettern, die Yvonne lebend fangen wollen, und dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, das die Kuh abschießen will, weil sie eine massive Bedrohung für den Straßenverkehr darstelle.Dumme Kuh, heißt eine weit verbreitete Verbalinjurie. Was für ein Irrtum, wie dieser Fall zeigt. Yvonne ist ziemlich schlau. Halte durch!

(mb)