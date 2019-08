EsslingenIm Herbst beginnt die zweite Etappe der Bädersanierung in Esslingen. Nachdem im Mai das Neckarfreibad nach erfolgter Sanierung wiedereröffnet wurde, rücken im September im Hallen-Freibad Berkheim die Bagger an. „Wir werden direkt nach dem Ende der Freibadsaison mit der Einrichtung der Baustelle starten“, kündigt Bäderleiter Michael Werner von den Stadtwerken Esslingen (SWE) an. Noch im Herbst soll es mit dem Entkernen des Gebäudebestands losgehen. Ein Teil des Gebäudes wird anschließend saniert, ein Teil auch abgerissen und neu gebaut.

Die komplette Technik für die Wasseraufbereitung wird im Zuge der Sanierung erneuert. Umkleiden,