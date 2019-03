EsslingenDas Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz trat 2009 in Kraft und wurde im Jahr 2011 erneuert. Es ist ein wichtiger Teil des Fördersystems für erneuerbare Energien in Deutschland. Das Gesetz trägt zur Schonung fossiler Ressourcen und zum Klimaschutz bei. Bis 2020 soll der Endenergieverbrauch in Deutschland zu 14 Prozent aus erneuerbaren Energien resultieren.

Von der Regelung des EEWärmeG sind all diejenigen betroffen, die ein Neubauprojekt mit einer Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmetern planen. Wie hoch der Anteil an erneuerbaren Energien bei der Wärmeerzeugung sein muss, hängt von der Art der Energiegewinnung ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Gesetz erfüllt werden kann. Wie hoch die Anteile bei welcher Art der Energiegewinnung sind, erklärt ein Experte im Blog der Stadtwerke Esslingen.

Erfüllungsoptionen des EEWärmeG

Welche Erfüllungsoptionen für ein Gebäude von Vorteil sind, hängt von den Gegebenheiten des Neubauprojekts ab. Hierbei werden zum Beispiel die Größe, die Ausrichtung, baurechtliche oder geologische und geografische Vorgaben, sowie die Anzahl der Gebäude berücksichtigt. Optionen können zum Beispiel die Wärmegewinnung aus Solarenergie, Biomasse oder Geothermie sein.

Ersatzmaßnahmen von den SWE

Falls aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen keine der Erfüllungsoptionen vorteilig ist, kann das EEWärmeG alternativ mit Ersatzmaßnahmen erfüllt werden. Das Gesetz ist so ausgelegt, dass Eigentümer die Möglichkeit haben, individuelle und günstigere Lösungen zu finden. Sollten Sie sich gegen eine Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien entscheiden, bieten die SWE Ersatzmaßnahmen an.

Als Ersatzmaßnahme kann Energie durch eine verbesserte Gebäudedämmung eingespart, oder 50 Prozent der Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen werden. Das wird durch einen Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Esslingen oder mit Wärme-Contracting erreicht. Ein Wärme-Contracting von den SWE garantiert automatisch die Erfüllung aller aktuellen Gesetzesauflagen. Im Blog der SWE wird ganz genau erklärt, welche Ersatzmaßnahmen das EEWärmG erfüllen.