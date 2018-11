EsslingenDas hätte noch viel schlimmer enden können: Ein 19-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Brückengeländer gekracht. Der Wagen durchbrach das Gitter und kam erst zum Stehen, als die Vorderräder bereits in schwindelnder Höhe frei über der Bundesstraße 10 hingen. Zum Glück war der Wagen nicht noch weiter gerutscht, sonst wäre er im schlimmsten Fall sogar auf die unter der Brücke hindurch führende Fahrbahn der B 10 gestürzt. Trotzdem lösten herabfallende Wrackteile und das in die Tiefe geschleuderte Brückengeländer-Segment auf der Bundesstraße