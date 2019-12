EsslingenDas Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel ist dem Branchenverband HDE zufolge in den Tagen vor dem dritten Advent etwas abgeflaut. Ein Trend, den die Einzelhändler in der Esslinger Innenstadt nicht unbedingt bestätigen können.

Zwölf Stunden pro Tag steht Ulrike Ehrmann derzeit in ihrer Buchhandlung: „Das Geschäft läuft gut, gefühlt ist es mehr als im Vorjahr.“ Geschuldet sei dies sicherlich auch dem Umzug ihrer Provinz-Buchhandlung: Seit eineinhalb Jahren befinden sich die Räumlichkeiten in der Küferstraße näher an der Innenstadt – sie sind größer und freundlicher als im alten Laden. Zudem wurde die Buchhandlung in diesem Jahr erneut mit dem