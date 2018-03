Kreis Esslingen Wenn die Viertklässler-Eltern am 21. und 22. März ihre Kinder für die weiterführenden Schulen anmelden, müssen sie erstmals nach sechs Jahren wieder die Bildungsempfehlung der Grundschulen vorlegen. „Das hilft uns schon“, findet Klaus Schipke, stellvertretender Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums in Nellingen. Auch wenn die Eltern nach wie vor das letzte Wort in Sachen Schulwahl haben.

Mit dieser Ansicht befindet er sich in guter Gesellschaft. „Wir wollen die Kinder nicht in Schubladen stecken und aussondern, aber wir wissen so von Anfang an, wo ein erhöhter Förderbedarf da ist und wo wir mit unseren Differenzierungsmaßnahmen