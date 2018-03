(do) - Die Erträge, die 2013 mit den städtischen Geldanlagen in zwei Fonds erzielt worden sind, erfüllen erneut die Erwartungen des Rathauses. In beiden Fällen beträgt das Plus mehr als sieben Prozent. Damit gelingt es weitgehend, die Defizite beim Verkehrsbetrieb und Neckar Forum in den Griff zu bekommen.Die Grundlage für die aktuelle Anlagepolitik ist vor etwas mehr als zehn Jahren geschaffen worden, als die Stadt ihre Anteile an den früheren Neckarwerken versilbert hat. Die Folge: Heute beläuft sich das städtische Vermögen, das im Lazard-EGI-Fonds und SüdKa-SVE-Fonds verwaltet wird, auf 68 Millionen Euro. Weitere Anteile im Wert von