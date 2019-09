EsslingenExakt 25 Jungen und Mädchen aus vier Grundschulen stimmen sich seit Montag in Esslingens erster Sommerschule auf den Alltag ein, der am Mittwoch wieder alle Kinder in Baden-Württemberg einholt. Die Kids aus der Pliensauschule, der Mettinger Schule, der Katharinenschule und der Waisenhofschule treffen sich noch bis Freitag jeden Tag in der Waisenhofschule. Dort warten drei Lehrerinnen, zwei Lehramtsanwärter, Mitarbeiter des Katholischen Jugendtreffs Sunshine, die Kindersportschule KiSS und der Trommellehrer Uwe Kühner auf sie. „Die Sommerschulen sind ideal für Schüler, die sich in den Hauptfächern unsicher fühlen und mehr üben möchten, einen