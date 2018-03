Die schöpferische Kraft, die sich an Pfingsten zeigt, erlebt ein Künstler in seiner täglichen Arbeit. Etwas hervorzubringen, was es vorher noch nicht gab, dazu gehört Begabung. Begabung ist eine der Voraussetzungen für künstlerisches Schaffen. Können, Fleiß und Disziplin gehören für mich als Künstler außerdem dazu. Lange galt als ideale Vorstellung in der europäischen Bildkunst das perfekte Nachahmen der Natur. Künstler war, wer dazu die Gabe hatte. Unter dem Postulat eines „offenen Kunstbegriffs“ allerdings ist Kunstfertigkeit nicht mehr unbedingt Argument für Qualität von Kunst. Vielmehr richtet sich unser