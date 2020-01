EsslingenWenn in den nächsten Monaten die Geiselbachstraße voll gesperrt wird, will die Stadt Esslingen gewappnet sein, um den drohenden Verkehrsinfarkt zu vermeiden. Vor allem hofft man im Rathaus, dass möglichst viele Menschen aus Richtung Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und der Neckarhalde ihre Autos stehen lassen und auf den Bus umsteigen. Deshalb tut die Stadt einiges, um die Anbindung der nördlichen Stadtteile an den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Geht es nach dem Bürgerausschuss RSKN, dann sollten die Verkehrsplaner auch an die Fußgänger denken und die Wege zwischen Rüdern und Obertürkheim sowie der Neckarhalde und Mettingen