Esslingen (red) -Am Montag, 23. Januar, beginnt um 18 Uhr ein neuer Gruppenkurs „Moderates Trinken“ in der Psychosozialen Beratungsstelle, Kollwitzstraße 8. Der Kurs richtet sich an Personen mit problematischem Alkoholkonsum, die einen gesundheitsverträglichen Umgang mit Alkohol erlernen möchten. Er umfasst zehn Einheiten á 100 Minuten und kostet 375 Euro. Das Vorgespräch ist kostenlos. Interessenten können sich bis spätestens Freitag, 9. Dezember, im Sekretariat der PSB Esslingen unter Tel. 0711 / 35 11 43 2 melden. Auch unter dieser Nummer steht Gabriele Renz für Rückfragen bereit.

Anzeige /* */ var w =