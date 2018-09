EsslingenBarbara von Lauenstein ist sehr, sehr froh: Ihre Katharinenschule, eine von sieben gesetzlich verankerten Ganztagsgrundschulen in der Stadt Esslingen, wird ab dem Schuljahr 2019/20 komplett auf eine Halbtagsangebot verzichten. Damit tragen die Lehrer, aber auch die Stadt einer Entwicklung Rechnung, die sich an der Klaraanlage in den vergangenen Jahren immer mehr abgezeichnet hat. „Unter unseren 257 Schülerinnen und Schüler sind nur noch neun Halbtagskinder“, skizziert die Rektorin die Situation in diesem Schuljahr. Der gemeinderätliche Schulausschuss hat deshalb einstimmig beschlossen, dem Antrag der Schule nachzukommen und das Ganztagsangebot