(cid) - Die Frage, wie es auf dem alten Esslinger Busbahnhof weitergehen soll, hat in den vergangenen Tagen zu Diskussionen in der Stadt geführt. Dies hat sich auch auf der Homepage der Eßlinger Zeitung niedergeschlagen. Dabei führen eine schlichte Grünfläche oder Parkplätze die Wunschliste an.

Wie berichtet, ist die Diskussion über die Zukunft des ehemaligen Esslinger Busbahnhofs vor dem Parkhaus in eine konkrete Phase getreten. Klar ist, dass die derzeitige Nutzung dieses zentralen Platzes durch den Stadtjugendring nur eine Zwischenlösung ist, zumal die Resonanz auf das Angebot für Jugendliche bisher eher verhalten ausgefallen