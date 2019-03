EsslingenViele Esslinger erinnern sich noch gut an jene Zeit, als ein Besuch im Dicken Turm ein ganz besonderes Erlebnis war. Doch das ist lange her. Seit die dortige Gastronomie Ende 2011 die Segel strich, liegt das Gebäude im Dornröschenschlaf. Das soll sich nun ändern: Der Betriebsausschuss Städtische Gebäude hat am Mittwoch einen Grundsatz- und Planungsbeschluss für den ersten und zweiten Bauabschnitt gefasst und die Planung und Kostenermittlung für einen dritten Abschnitt in Auftrag gegeben. Kommenden Montag hat noch der Verwaltungsausschuss das Wort. In einem ersten Schritt soll die Burg­stu­be bis Ende 2020 wie­der nutz­bar gemacht werden.