Esslingen (adi)Wenige Stunden nach Ende der Bewerbungsfrist steht fest, wen die Grünen ins Rennen um den vakanten Bürgermeisterposten im Esslinger Rathaus schicken werden: Wenn der Gemeinderat am 11. November über die Nachfolge des bisherigen Ordnungs-, Sozial-, Kultur- und Schulbürgermeisters Markus Raab entscheidet, stehen die Grünen hinter Yalcin Bayraktar. Der 40-jährige leitet seit fünf Jahren in der Stadt Friedrichshafen das Amt für Soziales, Familie und Jugend, zuvor war er Amtsleiter beim Landratsamt in Friedrichshafen. Yalcin Bayraktar ist allerdings nicht der einzige Kandidat: Bis zum Ende der offiziellen Bewerbungsfrist am Sonntag um Mitternacht wurden elf Bewerbungen im Esslinger Rathaus eingereicht. Die besten Chancen werden Yalcin Bayraktar zugesprochen, da er von den Grünen nominiert wurde. Deren Vorschlagsrecht für diese Position wird von den anderen Fraktionen erklärtermaßen akzeptiert.